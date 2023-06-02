Доплати до пенсій влітку: на які суми чекати пенсіонерам з червня

Влітку відбудеться підвищення пенсій трьом категоріям пенсіонерів

В Україні працюючі літні люди можуть отримати доплату у червні, а з початком літа на додаткові гроші також розраховують державні службовці, науковці та працівники органів місцевого самоврядування.

Як повідомляє в ефірі телемарафону директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко, розмір виплати залежатиме від віку пенсіонера.

Як зазначається у відео, державним службовцям, науковцям та працівникам органів місцевого самоврядування, чиї пенсії індексувалися навесні, нарахують доплати за травень, червень та липень. Розмір виплат після індексації має збільшитися на 19,7%.

Пенсіонерам, яким виповнилось 70 років, нарахують надбавку в розмірі 300 гривень. Громадяни віком від 75 років отримають доплату 456 грн, а від 80 років — 570 грн.

До того ж, щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років збережуться в тому самому розмірі 2023 року, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 грн.

Водночас, українці на окупованих територіях отримають пенсії автоматично, без звернення до відділень ПФУ. Пенсіонери, які працюють, отримають усі доплати до пенсії, починаючи з 1 квітня, у червні заднім числом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 6 виплат пенсій для літніх людей, які хочуть виїхати за кордон на постійне проживання.