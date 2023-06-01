Доплати до пенсії літнім людям: на яку суму розраховувати працюючим українцям в червні

Виплати працюючим пенсіонерам можуть виявитись несуттєвими

В Україні пенсіонери можуть отримати досить високі пенсії, до того ж, деяким літнім людям передбачені доплати у червні.

Як повідомляє директор департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та ПФУ Олени Охріменко, розмір доплати до пенсії залежатиме от від стажу та суми поточної зарплати пенсіонера.

У відео зазначається, що зарплата для перерахунку враховуватиметься від 1 липня 2000 року, тобто додатково буде включено два роки останнього періоду перерахунку (від 1 березня 2021 року до 28 лютого 2023 року).

"Для кожної людини це підвищення індивідуальне. Воно може становити від 100 гривень до 1000-1200 гривень, залежно від заробітку за останні два роки" — каже Олена Охріменко.

Пенсіонери, які станом на 1 квітня накопичили не менше 24 місяців додаткового стажу, а також, якщо після останнього перерахунку їх виплати пройшло не менше 24 місяців, можуть розраховувати на підвищення пенсії.

Додається, що літні люди, які не отримували перерахунок протягом двох років, оскільки припинили працювати лише за кілька місяців після останнього перерахунку (перерахунок їхніх пенсій включатиме лише кілька місяців, які вони працювали), також отримають доплату.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, як самостійно розрахувати розмір пенсії. Він залежить від кількох факторів і зробити це можна за допомогою спеціальної формули.