Безробітні українці можуть одержати стаж для пенсії: що для цього потрібно

Програмою можуть скористатися і працюючі українці

В Україні пенсійні виплати залежать від страхового стажу, проте для тих, хто офіційно не працює, є й інший шлях.

Як йдеться у поясненні, оприлюдненому на сайті уряду України, можна збільшити розмір пенсії шляхом добровільних внесків, проте є свої нюанси.

Завдяки цьому механізму люди можуть вплинути на розмір пенсії, яку отримуватимуть у майбутньому. Однак ці внески можуть зробити лише тим особам, які поки що не є пенсіонерами.

При цьому програмою можуть скористатися й українці, які працевлаштовані офіційно, оскільки внески дозволять збільшити розрахункову зарплату для майбутніх нарахувань пенсійних виплат.

Якщо людина вже отримує пенсію, то збільшити її розмір вона може завдяки механізму благодійних пожертвувань. У цьому випадку 70% суми буде направлено на виплату пенсії обраному пенсіонеру, а решту 30% всім іншим.

Як повідомлялося раніше, деякі пенсіонери можуть отримувати більше грошей, якщо змінять вид пенсії, що виплачується, на більш вигідний.