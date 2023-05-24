Ще одна категорія українців може вийти на пенсію раніше за термін: подробиці

Щоб отримувати пенсію за віком, потрібно мати мінімальний страховий стаж у 15 років

Щоб отримувати пенсійні виплати, деякі категорії українців можуть не чекати досягнення пенсійного віку у 60 років. Пенсію можна отримувати з 50 років за умови, що ви є матір’ю тяжкохворої дитини.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України. Важливо відзначити, що дитина не повинна мати інвалідності.

Так, мати тяжкохворої дитини, якій не встановлено інвалідність, має право згідно із законом вийти на пенсію на 10 років раніше за умови, що вона виховувала її до 6 років. Термін її страхового стажу має бути не меншим 15 років. Це прописано у статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Їй призначається пенсія за віком.

Також у ПФУ зазначили, що визначення терміна "важко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність", прописано у ст. 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До цієї категорії належать діти, які мають такі захворювання:

тяжке перинатальне ураження нервової системи;

рідкісне орфанне захворювання;

онкологічне, онкогематологічне захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкий психічний розлад;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гостре чи хронічне захворювання нирок IV ступеня;

мають тяжку вроджену ваду розвитку;

отримали тяжку травму;

що потребують трансплантації органу;

потребують паліативної допомоги.

Щоб отримувати пенсію, мати має надати довідку з діагнозом, який було поставлено дитині до шести років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі українці можуть отримувати пенсію у розмірі 20 тисяч гривень. Їхній перелік суворо визначений законодавством.