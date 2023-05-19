Українці можуть отримувати значну пенсію: хто саме і в якому разі

Пенсію за вислугу років можуть отримувати лише певні категорії українців

В Україні існує кілька видів пенсійних виплат, які можуть одержувати громадяни. У тому числі й пенсія за вислугу років. Її максимальна сума досить велика.

Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус. На сьогоднішній день середня пенсія в Україні становить близько 5,2 тисячі гривень.

На пенсію за вислугу років можуть претендувати окремі категорії громадян, які виконували роботу, що призводить до втрати професійної працездатності чи придатності. Йдеться про артистів, педагогів, медиків, спортсменів, бортпровідників, військових та інших.

Максимальна сума такої пенсії становить майже 21 тисячу гривень.

"Максимальний розмір пенсії за вислугу років незалежно від закону, згідно з яким призначається така пенсія, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Поки що максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень", — розповів Євген Капінус.

У Пенсійному фонді наголосили, що призначення та трудовий стаж, який дає право на пенсію за вислугою років, залежать безпосередньо від професії та посади. На сьогоднішній день перерахунок пенсій за вислугу років проводиться за загальними правилами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як самостійно розрахувати розмір пенсії. Він залежить від кількох факторів і зробити це можна за допомогою спеціальної формули.