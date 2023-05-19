Украинцы могут получать внушительную пенсию: кто именно и в каком случае

Пенсию за выслугу лет могут получать только определенные категории украинцев

В Украине существует несколько видов пенсионных выплат, которые могут получать граждане. В том числе и пенсия за выслугу лет. Ее максимальная сумма достаточно внушительная.

Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус. На сегодняшний день средняя пенсия в Украине составляет около 5,2 тысяч гривен.

На пенсию за выслугу лет могут претендовать отдельные категории гражда, которые выполняли работу, которая приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности. Речь идет об артистах, педагогах, медиках, спортсменах, бортпроводниках, военных и других.

Максимальная сумма такой пенсии составляет почти 21 тысячу гривен.

"Максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. Пока максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен", – рассказал Евгений Капинус.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что назначение и трудовой стаж, который дает право на пенсию по выслуге лет, зависят напрямую от профессии и должности. На сегодняшний день перерасчет пенсий за выслугу лет проводится по общим правилам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как самостоятельно рассчитать размер пенсии. Он зависит от нескольких факторов и сделать это можно при помощи специальной формуле.