Еще одна категория украинцев может выйти на пенсию раньше срока: подробности

Чтобы получать пенсию по возрасту, нужно иметь минимальный страховой стаж в 15 лет

Чтобы получать пенсионные выплаты некоторые категории украинцев могут не дожидаться достижения пенсионного возраста в 60 лет. Пенсию можно получать с 50 лет при условии, что вы являетесь матерью тяжелобольного ребенка.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Важно отметить, что у ребенка не должно быть инвалидности.

Так, мать тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность, имеет право по закону выйти на пенсию на 10 лет раньше при условии, что она воспитывала его до 6 лет. Срок ее страхового стажа должен быть не меньше 15 лет. Это прописано в статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Ей назначается пенсия по возрасту.

Также в ПФУ отметили, что определение термина "тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность" прописано в ст. 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К этой категории относятся дети, у которых есть следующие заболевания:

тяжелое перинатальное поражение нервной системы;

редкое орфанное заболевание;

онкологическое, онкогематологическое заболевание;

детский церебральный паралич;

тяжелое психическое расстройство;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острое или хроническое заболевание почек IV степени;

имеют тяжелый врожденный порок развития;

получившие тяжелую травму;

требующие трансплантации органа;

нуждающихся в паллиативной помощи.

Чтобы получать пенсию, мать должна предоставить справку с диагнозом, который был поставлен ребенку до шести лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые украинцы могут получать пенсию в размере 20 тысяч гривен. Их перечень строго определен законодательством.