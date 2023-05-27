Неработающие украинцы могут получить стаж для пенсии: что для этого нужно

Программой могут воспользоваться и работающие украинцы

В Украине пенсионные выплаты зависит от страхового стажа, однако для тех, кто официально не работает есть и другой путь.

Как говорится в объяснении, обнародованном на сайте правительства Украины, можно увеличить размер пенсии путем добровольных взносов, однако в этом есть свои нюансы.

Благодаря этому механизму люди могут повлиять на размер пенсии, который будут получать в будущем. Однако эти взносы могут сделать лишь тем лицам, которые пока еще не являются пенсионерами.

При этом программой могут воспользоваться и те украинцы, которые трудоустроены официально, поскольку взносы позволят увеличить расчетную зарплату для будущих начислений пенсионных выплат.

Если же человек уже получает пенсию, то увеличить ее размер он может благодаря механизму благотворительных пожертвований. В этом случае 70% суммы будет направлено на выплату пенсии выбранному пенсионеру, а остальные 30% всем остальным.

Как сообщалось ранее, некоторые пенсионеры могут получать больше денег, если сменят вид выплачиваемой пенсии на более выгодный.