Неработающие украинцы могут получить стаж для пенсии: что для этого нужно
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Программой могут воспользоваться и работающие украинцы
В Украине пенсионные выплаты зависит от страхового стажа, однако для тех, кто официально не работает есть и другой путь.
Как говорится в объяснении, обнародованном на сайте правительства Украины, можно увеличить размер пенсии путем добровольных взносов, однако в этом есть свои нюансы.
Благодаря этому механизму люди могут повлиять на размер пенсии, который будут получать в будущем. Однако эти взносы могут сделать лишь тем лицам, которые пока еще не являются пенсионерами.
При этом программой могут воспользоваться и те украинцы, которые трудоустроены официально, поскольку взносы позволят увеличить расчетную зарплату для будущих начислений пенсионных выплат.
Если же человек уже получает пенсию, то увеличить ее размер он может благодаря механизму благотворительных пожертвований. В этом случае 70% суммы будет направлено на выплату пенсии выбранному пенсионеру, а остальные 30% всем остальным.
Как сообщалось ранее, некоторые пенсионеры могут получать больше денег, если сменят вид выплачиваемой пенсии на более выгодный.