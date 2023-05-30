Нова спеціальна пенсія для українців: що це і хто може отримати додаткову виплату

Верховна Рада України запровадила нові спеціальні пенсії для деяких осіб

В Україні часто пропонують деякі доплати до пенсії. До того ж, уряд ввів ще спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Розмір пенсії встановлюється на рівні двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто 5016 гривень, повідомляє Верховна Рада.

Згідно з законопроектом,"Про правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України в XX столітті", розмір виплати буде підвищуватися щороку.

Статус одержувачів вищевказаної пенсії регулюється законами:

"Про правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України в XX столітті", який був прийнятий ще у 2015-му;

"Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", де йдеться про тих, хто зазнав репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі позбавлення волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психлікарні.

У повідомленні додається, що документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України в XX столітті, які за часів СРСР були позбавлені волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про доплату до пенсії у розмірі від 300 до 600 гривень. Її можуть отримати літні люди віком від 70 років.