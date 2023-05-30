Новая специальная пенсия для украинцев: что это и кто может получить дополнительную выплату

Верховная Рада Украины ввела новые специальные пенсии для некоторых лиц

В Украине часто предлагают некоторые доплаты к пенсии. К тому же правительство ввело еще специальные пенсии за особые заслуги лицам, имеющим статус борцов за независимость.

Размер пенсии устанавливается на уровне двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 5016 гривен, сообщает Верховная Рада.

Согласно законопроекту, "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", размер выплаты будет повышаться ежегодно.

Статус получателей вышеуказанной пенсии регулируется законами:

"О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", который был принят еще в 2015-м;

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", где речь идет о тех, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психушку.

В сообщении добавляется, что документ предусматривает установление пенсий за особые заслуги реабилитированным борцам за независимость Украины в XX веке, которые при СССР были лишены свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о доплате к пенсии в размере от 300 до 600 гривен. Ее могут получить пожилые люди от 70 лет.