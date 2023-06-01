Доплаты к пенсии пожилым людям: на какую сумму рассчитывать работающим украинцам в июне

Выплаты работающим пенсионерам могут оказаться несущественными

В Украине пенсионеры могут получить достаточно высокие пенсии, к тому же некоторым пожилым людям предусмотрены доплаты в июне.

Как сообщает директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и ПФУ Елены Охрименко, размер доплаты к пенсии будет зависеть от стажа и суммы текущей зарплаты пенсионера.

В видео отмечается, что зарплата для перерасчета будет учитываться с 1 июля 2000 года, то есть дополнительно будет включено два года последнего периода перерасчета (с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года).

"Для каждого человека это повышение индивидуально. Оно может составлять от 100 гривен до 1000-1200 гривен, в зависимости от заработка за последние два года", — говорит Елена Охрименко.

Пенсионеры, которые на 1 апреля накопили не менее 24 месяцев дополнительного стажа, а также, если после последнего перерасчета их выплаты прошло не менее 24 месяцев, могут рассчитывать на повышение пенсии.

Добавляется, что пожилые люди, которые не получали перерасчет в течение двух лет, поскольку прекратили работать только через несколько месяцев после последнего перерасчета (пересчет их пенсий будет включать только несколько месяцев, которые они работали), также получат доплату.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно рассчитать размер пенсии. Он зависит от нескольких факторов, и сделать это можно с помощью специальной формулы.