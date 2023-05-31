Достроковий відпочинок: за яких умов чоловіки можуть вийти на пенсію раніше

Існує 4 категорії українців, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше, а тепер в цю категорії потрапляють чоловіки, які мають достатній трудовий стаж.

Як повідомляє благодійний фонд Право на захист на своїй сторінці у Facebook, після досягнення 60 років і за наявності стажу роботи не менше 25 років, чоловіки можуть вийти на пенсію раніше.

Є 4 категорії пільговиків, які вийдуть на відпочинок раніше.

Працівники за списком №1

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

За відсутності стажу роботи, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи: з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 24 років 6 місяців у чоловіків.

Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку: чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи.

Працівники за списком № 2

Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, — за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

За відсутності стажу роботи, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи: з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6 місяців у чоловіків.

Працівникам, які не мають стажу роботи зі шкідливими й важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку: чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

У повідомленні додається, що таку можливість мають ще трактористи, які безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарств. Вони вийдуть на пенсію після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи: з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6 місяців.

А також, в цю категорію додаються водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв. На дострокову пенсію вони вийдуть після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків — не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців.

За відсутності стажу роботи, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності: з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6 місяців у чоловіків.

Відповідно звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію.

Звернення пенсіонера для призначенням виплати і відпочинку може здійснюватися в будь-якому органі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання або онлайн, здійснивши вхід до Електронного порталу Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати пенсію у розмірі 20 тисяч гривень.