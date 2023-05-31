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Досрочный отдых: при каких условиях мужчины могут выйти на пенсию раньше

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Мужчины выйдут на пенсию, но есть два условия Новость обновлена 31 мая 2023, 13:29
Мужчины выйдут на пенсию, но есть два условия. Фото Pixabay

Есть 4 категории украинцев, имеющих право на пенсию по возрасту на льготных условиях

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше, а теперь в эту категорию попадают мужчины, имеющие достаточный трудовой стаж.

Как сообщает благотворительный фонд Право на защиту на своей странице в Facebook, после достижения 60 лет и при наличии стажа работы не менее 25 лет, мужчины могут выйти на пенсию раньше.

Есть 4 категории льготников, которые выйдут на отдых раньше.

Работники по списку №1

Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемым Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

При отсутствии стажа работы в период до 1 апреля 2024 года пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии стажа работы: с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года — не менее 24 лет 6 месяцев у мужчин.

Работникам, не имеющим стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, но имеющим не менее половины стажа на указанных работах, при наличии предусмотренного общего стажа работы пенсии по возрасту на льготных условиях назначаются с уменьшением пенсионного возраста: мужчинам — на 1 год за каждый полный год такой работы.

Работники по списку №2

Работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемым Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

При отсутствии стажа работы, в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии стажа работы: с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 — не менее 29 лет 6 месяцев у мужчин.

Работникам, которые не имеют стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, но имеют не менее половины стажа на указанных работах, при наличии предусмотренного общего стажа работы пенсии по возрасту на льготных условиях назначаются с уменьшением пенсионного возраста: на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы.

В сообщении добавляется, что такую возможность имеют еще трактористы, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства. Они выйдут на пенсию по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 30 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе.

При отсутствии стажа работы, в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии стажа работы: с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 — не менее 29 лет 6 месяцев.

А также в эту категорию добавляются водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств. На досрочную пенсию они выйдут по достижении 55 лет и при стаже работы: для мужчин — не менее 30 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев.

При отсутствии стажа работы, в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии: с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 — не менее 29 лет 6 месяцев у мужчин.

Соответственно, обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию.

Обращение пенсионера для назначения выплаты и отдыха может осуществляться в любом органе Пенсионного фонда независимо от места регистрации или фактического проживания или онлайн, совершив вход в Электронный портал Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать пенсию в размере 20 тысяч гривен.

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