Почему наши пенсионеры живут так бедно по сравнению с другими странами? Проблема в государстве или на пенсию нужно копить самостоятельно?

Правительство активно работает над внедрением накопительной системы с надеждой улучшить уровень жизни украинцев

Вопрос качества жизни наших пенсионеров становится все более актуальным, ведь их финансовое состояние существенно ниже европейских стран. Мы не можем проигнорировать тот факт, что многие наши бабушки и дедушки работали на достаточно уважаемых должностях, но теперь получают пенсию в размере нескольких тысяч гривен. Напомним, средняя пенсия в Украине составляет около 5,2 тысяч гривен. В то время как зарегистрированных пенсионеров почти 11 миллионов.

С такими скромными суммами, пенсионеры почти "выживают", считая каждую копейку и экономя на всем. Даже те пенсионеры, у которых есть собственный дом или небольшие сельскохозяйственные участки, часто вынуждены продавать свои домашние овощи и прилагать дополнительные усилия для обеспечения минимального уровня достойного существования. Еще некоторым пенсионерам посчастливилось иметь заботящуюся о них семью, однако не все имеют такую возможность и поддержку.

Почему же наши люди, потратившие много лет своей жизни на труд и вклад в развитие нашего государства, в преклонном возрасте находятся в таких финансовых затруднениях? Как молодым людям, еще работающим, рассчитывать на достойную пенсию, а не на копейки и субсидии? Когда в Украине заработает долгообещающая накопительная система? А также можно ли возложить ответственность за достойную жизнь на государство или все-таки украинцам следует самостоятельно накапливать средства на комфортную старость?

Чтобы ответить на эти вопросы, Телеграф пригласил пенсионного эксперта и политолога Сергея Коробкина и представителя негосударственного пенсионного фонда "Европа" Андрея Петрука.

Почему сумма пенсий так мала?

Каждый гражданин с началом собственной трудовой деятельности отчисляет часть средств в пенсионный фонд. Или являясь официально трудоустроенным работником или зарегистрированным предпринимателем. На сегодняшний день размер единого социального взноса в ПФУ в Украине составляет 22%.

Если коротко, на сегодняшний день пенсии пенсионерам выплачивает трудоспособное население. Этот процесс происходит ежемесячно вплоть до прекращения трудовой деятельности.

Кроме единого социального взноса, существуют еще обязательные пенсионные сборы. К примеру, вы пополняете пенсионный фонд при покупке квартиры или другой недвижимости — 1% от стоимости сделки, сообщает Министерство юстиции Украины.

Однако, в пенсионной системе не все так легко и гладко. Как рассказал "Телеграфу" пенсионный эксперт Сергей Коробкин, структура системы имеет многочисленные пробелы, требующие усовершенствования. Но, несмотря на это, государство активно занимается внедрением накопительной программы, в надежде улучшить ситуацию для пенсионеров.

— Почему, несмотря на то, что мы все массово донатим в пенсионный фонд, выплаты остаются малыми?

— Понятно, что в Украине всегда были проблемы в экономике, а сейчас так тем более. Соответственно, если у трудоспособных лиц маленькие зарплаты, то и пенсионеры получают маленькие пенсии. Или как знаете сейчас бывает, разрушили предприятие, а затем требуют большой стаж от человека, чтобы выйти на пенсию. И теперь когда в результате войны все больше людей, потерявших работу, нуждаются в льготах — денег в бюджете все меньше.

По бюджету у нас тоже бьет теневая экономика. В правительстве уже много лет борются с этим, но так и не удается найти оптимальное решение. Поэтому понимаем, что в тени остается очень много денег и если их вывести, то ситуация улучшилась бы. Большое количество людей работают и не платят официальные налоги, поэтому пенсионный фонд недополучает средства.

— Помимо экономических проблем, какие конкретные недостатки в Солидарной пенсионной системе влияют на сумму пенсионных выплат?

— По моему мнению, в этой системе не очень справедливая формула расчета. Предположим, что у двух человек есть одинаковый трудовой стаж и одинаковая заработная плата. Однако один человек вышел на пенсию в этом году, а другой — в прошлом году, что приводит к разнице в размере пенсии. Понятно, что чем позже человек выходит на пенсию, тем выше её размер. Это потому, что пенсия привязывается к средней заработной плате за предыдущие годы, и, конечно же, заработная плата в текущем году, например, выше, чем в прошлом. И эта несправедливость с 2004 года прописана в законе. Пенсии конечно немного индексируются, но все равно не на тот уровень инфляции, который есть на самом деле.

Во-вторых, у нас постоянно изменения в законодательстве. Например, с 2013 по 2018 г. происходили определенные реформы, которые должны были отменить так называемые спецпенсии. То есть госслужащим и ученым отменили, а скажем судьям не смогли отменить, потому что они отсудили себе большие пенсии назад. И значит, какую бы реформу ты ни проводил, все равно будет кто-то недоволен. Кто скажет "уравниловка", а кто скажет, а почему вы нам обещали такие пенсии, а потом эти льготы отменили? А другие скажут, а давайте всем сделаем одинаковые. То есть для кого уравнять пенсии это хорошо, а для кого это несправедливо.

Более того, сейчас, например, проходят пенсионные протесты во Франции. Хотя фактически французские пенсионеры по сравнению с пенсионерами других стран находятся в хорошем положении.

— А как насчет коррупции?

— Ну, тут стоит указать, что действительно коррупция полностью никуда не делась. Это если говорить о проблемах всей экономики. Если говорить отдельно о пенсионном фонде, мне трудно судить. Не думаю, что там большие объемы похищений, потому что у нас есть база пенсионеров и утвержденный бюджет. То есть мы видим, что в месяц миллиардные начисления и можно по каждому пенсионеру проверить. Потому что пенсионный фонд отчитывается и там есть строгая проверка выплат. И места для большой коррупции вряд ли остается.

Хотя есть отдельные схемы так называемых "мертвых душ" . Когда пенсионер умер, но пенсия начисляется или там случаи с переселенцами. Сейчас с этим борются и разрабатывают инициативы по более серьезной проверке с верификацией. Чтобы проверять законность назначения пенсии. Поэтому я не берусь судить, что это какая-то большая государственная проблема.

— Возможно ли, что государство введет более надежную накопительную систему пенсий?

— Начнём с того, что по закону на бумаге она у нас есть, но на практике не работает. Сейчас нас подводят к тому, что, скорее всего, она будет внедрена, по крайней мере, будет попытка ее ввести. Хотя, если бы у нас четко выполнялись законы, она бы уже давно работала. Потому что это проверенная мировая практика. Впрочем, стоит отметить, что не во всех странах она прижилась, даже с крепкой экономикой.

Вообще, что предполагает собой такая система? Что часть налогов уходит не в общую корзину, когда ты работаешь и налоги уходят на выплаты пенсионерам. Потом ты сам уходишь на пенсию, и уже молодые люди тебе обеспечивают эту пенсию. А накопительная система предполагает, что эти деньги будут уходить в персональный счет. То есть в таком случае будет две пенсии – и солидарная и накопительная. И чем больше ты будешь платить на накопительную, тем больше будет эта вторая часть пенсии.

— Что мешало Украине ввести такую систему раньше, если на бумаге уже все прописано?

— Вообще эти накопления должны приносить проценты, а никто не может дать гарантии, что средства сохранятся. Не то чтобы они умножились, а хотя бы не сгорели, и не потерялись, или их там кто-то украдет. То есть, мы не знаем, как эта система сработает.

Для этого, во-первых, нужна стабильная экономика, которой у нас нет. Особенно после полномасштабного вторжения. То есть, мы возьмем людей, возьмем их налоги. Чтобы деньги начали работать, надо эти налоги куда-нибудь вложить, например, в акции. А сейчас это рискованно.

Есть мнение, что после окончания войны начнет стремительно улучшаться экономика, и это станет толчком для прихода инвесторов. Чтобы эта тема заработала вообще. Однако пока это на стадии обсуждения, хотя уже не раз вводили законопроекты. Уже несколько лет над этим плодотворно трудятся правительство и Министерство соцполитики. Очень рекламируют сейчас новый законопроект .

— Если сейчас более активно об этом начали говорить, то когда мы увидим реальные изменения?

— Даже если проголосуют, нужно минимум год-два еще собирать взносы и выработать структуру. Но реальный эффект будет только через 20-30 лет. И для нынешних пенсионеров ничего не изменится. Изменится только для молодого поколения.

Почему правительство начало так спешить с этим принятием? Потому что это дополнительный налог и очень большие деньги, миллиардные взносы, которые государство получит уже сегодня. И некоторые эксперты выражают опасения по поводу того, кто будет распоряжаться этими средствами. Поскольку существует страх, что может присутствовать коррупционная составляющая. Здесь возникает уже вопрос будет ли польза людям через 20 лет или будет польза только отдельным заинтересованным лицам.

— Я правильно понимаю, что в таком случае зарплаты сократятся?

— Да, у нас был и до этого единый социальный взнос. И это была уже нагрузка на работодателей и работников. А здесь могут ввести еще один налог. Или придется урезать какие-нибудь другие социальные выплаты. Хотя на дискуссиях также предлагают такой вариант, чтобы первые три года государство само покрывало эти налоги. То есть, чтобы люди увидели, что система действительно работает. Но не знаю, почему правительство решило, что государство такую программу потянет, когда у нас полуразрушенная страна.

Есть значительная вероятность того, что государство еще долго не сможет обеспечить достойный уровень жизни украинских пенсионеров. Это подталкивает к активной самоорганизации и поиску дополнительных альтернатив. Одним из вариантов выхода есть разные частные пенсионные фонды.

Как рассказывает генеральный директор НПФ "Европа" Андрей Петрук, фонды уменьшают риски зависимости от государственной пенсионной системы в будущем. Такие фонды предлагают гибкие и индивидуальные пенсионные программы, позволяющие украинцам в зависимости от своих возможностей и потребностей получить финансовую поддержку и планировать свое будущее.

— Если государственная пенсионная система так ненадежна, не лучше ли возложить ответственность в первую очередь на себя?

— Я считаю, люди действительно должны взять ответственность за комфортную старость на себя, а не ожидать помощи от государства. И чем раньше к каждому придет это осознание, тем лучше будет для него при выходе на пенсию, и в целом для государства.

В Украине на законодательном уровне предусмотрена трехуровневая система пенсионного обеспечения. На первом уровне – хорошо всем знакомая государственная солидарная система, на втором уровне – обязательная накопительная система (которую еще нет, но которую хотят ввести в ближайшее время), и на третьем уровне – негосударственное пенсионное обеспечение, работающее в Украине с 2004 года. По замыслу, эти уровни должны дополнять друг друга с целью обеспечения достойной пенсии.

Однако средний размер пенсии в Украине составляет 5238,25 грн ($143 долл. США). Можно ли назвать такой уровень пенсионного обеспечения "достойным"? Нет, нельзя. Солидарная пенсионная система в Украине уже давно не обеспечивает уровень пенсионного обеспечения, о котором мечтают украинские пенсионеры. Это нужно честно признать. И демографическая ситуация в Украине такова, что ситуация будет только ухудшаться.

— Пока изменений в пенсионной системе не произошло, спасение в страховых компаниях и негосударственных пенсионных фондах?

— Те пенсионеры, которые в свое время начали накапливать на пенсию через НПФ, конечно, сейчас имеют более высокий уровень обеспечения, ведь они могут ежемесячно получать 2 пенсии – от государства и от НПФ.

Однако 3-й уровень пенсионного обеспечения, на котором работают НПФ, – добровольный: кто хочет – платит, а кто не хочет – нет. Государство сейчас, понимая всю ситуацию с солидарной пенсионной системой, хочет пенсионные накопления сделать обязательными для всех работающих граждан.

— Если коротко, как функционирует система частных пенсионных фондов или страховых компаний, которая предлагает накопительные пенсионные программы?

— Граждане Украины за свой счет или работодатели в пользу своих работников платят в НПФ взносы. Эти средства инвестируются в экономику (ОВГЗ, депозиты, ценные бумаги украинских и иностранных эмитентов). Таким образом, на момент ухода на пенсию работник имеет на своем счете средства, уплаченные им или его работодателем в его пользу, плюс дополнительный инвестиционный доход. Чем раньше работник начинает накапливать, тем большая сумма в его распоряжении на момент ухода на пенсию, и тем большую дополнительную пенсию (в дополнение к государственной пенсии) он сможет иметь. Когда следует начинать? Скажем так: никогда не поздно, пока не вышел на пенсию. Когда вышел на пенсию, начинать уже, безусловно, поздно.

— Насколько эти услуги популярны? Сколько людей пользуются именно вашими услугами?

— Общее количество участников НПФ в Украине составляет почти 900 тыс. человек, из них 130 тыс. – это участники НПФ "Европа". Система негосударственного пенсионного обеспечения (как и сам НПФ "Европа") работает в Украине с 2004 года. Слаженно работает инфраструктура, которая обеспечивает функционирование системы. С 1 июля 2020 г. государственное регулирование и надзор за системой накопительного пенсионного обеспечения осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. 900 тыс человек – много это или мало? Это вопрос для дискуссии, ведь мы говорим исключительно о добровольных накопительных взносах. Безусловно, система уже сформирована и готова к расширению, в том числе за счет обязательных накопительных взносов после запуска в Украине долгожданного общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

— Есть ли в накопительной системе какие-то подводные камни и риски?

— Основной риск всех пенсионных накопительных систем – это инфляция, обесценивающая накопившиеся сбережения. Поэтому чем стабильнее макроэкономическая ситуация в стране, тем меньше инфляция, тем лучше защищены сбережения.

— А какие гарантии и меры безопасности существуют для того, чтобы накопленные средства пенсионеров были защищены и стабильны в будущем?

— Гарантии и меры предосторожности от злоупотреблений? Да, должен быть действенный контроль и надзор со стороны государства за системой! Гарантии и меры безопасности от инфляции (обесценивания накоплений) как основного риска накопительной системы? Я убежден, что говорить о таких гарантиях – это самообман, никакая финансовая система мира таких гарантий просто не вытянет! В этом смысле наилучшая гарантия – это эффективный менеджер (компания по управлению активами), который должен обеспечить не только сохранность, но и рост стоимости накопленных средств пенсионеров.

В конце концов, вопрос пенсионного обеспечения требует комплексного подхода, объединяющего усилия государства, политиков и самого общества. То есть мы не можем сводить всю ответственность только к государству и политикам.

Откладывание денег на будущее, инвестирование в пенсионные фонды и страховые программы являются неотъемлемой частью практики во многих прогрессивных странах. Такие личные усилия могут стать эффективным дополнением к системе государственных пенсий и обеспечить дополнительный доход после завершения активного трудоспособного возраста.