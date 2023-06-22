Деяким українцям держава може нарахувати до 10 місячних пенсій: що це за виплата і як її отримати

Деякі українці мають право на різні види пенсій

В Україні літнім людям можуть надбавити пенсію за умови, якщо вони працювали державними службовцями, науковцями та працівниками органів місцевого самоврядування. Також на доплату до пенсії можуть розраховувати ще працівники освіти.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на сторінці у Facebook, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності 30 років страхового стажу.

На сторінці роз'яснюється, що особам, які не мали раніше будь-якої пенсії, виплачується грошова допомога в розмірі десяти місячних пенсій. Однак за умови, що на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працював у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, і має страховий стаж на таких посадах: для чоловіків – 35 років, для жінок — 30 років.

Додається, до настання віку, що дає право на пенсію за віком, працівникам освіти може бути призначена пенсія за вислугу років.

Яка робота враховується до вислуги років працівникам освіти:

у загальноосвітніх навчальних закладах;

у дошкільних навчальних закладах усіх типів;

у позашкільних навчальних закладах;

у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

у дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах і приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках;

у бібліотеках на посадах завідуючих, бібліотекарів;

у дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини тощо.

Однак до страхового стажу на відповідних посадах, який дає право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій, враховуються лише періоди роботи в державних і комунальних закладах.

Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади.

До того ж, працівники освіти можуть отримати пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника, але за наявності декількох видів пенсії особою обирається лише одна.

"Розмір призначеної пенсії визначається з урахуванням усього набутого страхового стажу (незалежно від установи та посади, на якій набуто цей стаж) та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески (за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000 або (за бажанням особи) додатково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року)" — мовиться на сторінці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 6 виплат пенсій для літніх людей, які хочуть виїхати за кордон на постійне проживання.