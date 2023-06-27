ПФУ может прекратить выплаты: при каких условиях пенсионерам не будут поступать деньги

Пенсионер может не получить деньги по недостоверности данных или же во время их проверки

В Украине некоторым людям, которые остаются на постоянное место жительства в другой стране, пенсия не будет выплачиваться. Также пенсионерам перестанут начислять деньги в ходе проверки данных о получателях.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Человек не сможет получить пенсию, если:

помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные;

пенсионер проживает за границей (если такое не предусмотрено международными договоренностями);

получатель скончался.

Все застрахованные лица обязаны предоставлять для Фонда обновленную информацию, если таковая имеется, чтобы избежать проблем с выплатой средств.

В частности, нужно сообщать о:

изменения данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования;

или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущих изменения в статусе (в течение 10 дней) с момента их возникновения.

Прилагается, что начисленные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил своевременно по своей вине, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года до обращения за получением пенсии.

"Начисленные суммы пенсии, но не полученные по вине назначающего пенсию органа, выплачиваются единовременно, за прошедшее время без ограничения любым сроком с начислением компенсации потери части доходов", — говорится в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пожилым людям, не работающим или проживающим на территории радиоактивного загрязнения, не будут начисляться доплаты к пенсии.