В бюджете не хватает средств: кто может не получить доплаты к пенсии

Есть разница между проживающими на территории ЧАЭС и ликвидаторами или жертвами

Некоторым пенсионерам перестают выплачивать деньги из-за того, что они изменили свое место жительства и решили больше не возвращаться в Украину. Не будут начисляться доплаты к пенсии и тем, кто не работает или проживает на территории радиоактивного загрязнения.

Об этом сообщает 24 канал.

Как разъясняется на сайте, ранее вышеупомянутые пенсионеры получали от 1 до 3 минимальных зарплат по закону о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Но на период остановки этой нормы сформировалась задолженность. Так что в бюджете сейчас не хватает средств на покрытие, а в правительстве сомневаются в целесообразности таких выплат отдельным категориям.

Следует отметить, что эти правила не действуют на пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших от ЧАЭС пожилых людей. Те, кто хочет получить такую помощь, сначала покупает дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подает заявку на выплату этой надбавки к пенсии.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что пенсионерам могут увеличить выплаты летом, если они были работниками образования.