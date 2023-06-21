Некоторые украинцы могут получить пенсии в размере 11000 гривен: от чего зависит выплата

От 2100 до 11000 гривен может получить украинец

В Украине часто предлагают некоторые доплаты к пенсии пожилым людям. Некоторым гражданам страны предусмотрены также дополнительные от 2100 до 11000 гривен.

Как сообщает 24 Канал, такая выплата назначается украинцам в случае полной или частичной потери трудоспособности.

В Минсоцполитики разъясняют, что выплата не зависит от времени, когда наступила инвалидность. Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж. В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1-15 лет.

Итак, лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту. В то же время, по словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, минимальная сумма должна составлять:

2 100 гривен – для тех, кто не работает;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).

– 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны). Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.

– 5 472 гривны. Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 19 мая этот показатель, по данным Пенсионного фонда, составлял 13 423,28 гривны).

А лицам с инвалидностью ІІІ группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту. Так что минимальная сумма будет:

2 100 гривен – для лиц не работающих;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).

Какой пакет документов нужно собрать на начисление выплаты?

Заявление оназначении пенсии по инвалидности.

Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.

Идентификационный номер.

Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).

Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.

Сведения о зарплате.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что граждане Украины могут предоставить пенсионерам дополнительные средства и становиться меценатами.