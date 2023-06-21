Некоторые украинцы могут получить пенсии в размере 11000 гривен: от чего зависит выплата
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От 2100 до 11000 гривен может получить украинец
В Украине часто предлагают некоторые доплаты к пенсии пожилым людям. Некоторым гражданам страны предусмотрены также дополнительные от 2100 до 11000 гривен.
Как сообщает 24 Канал, такая выплата назначается украинцам в случае полной или частичной потери трудоспособности.
В Минсоцполитики разъясняют, что выплата не зависит от времени, когда наступила инвалидность. Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж. В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1-15 лет.
Итак, лицо с инвалидностью II группы может получить 90% пенсии по возрасту. В то же время, по словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса, минимальная сумма должна составлять:
- 2 100 гривен – для тех, кто не работает;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Кто из лиц с разной категорией инвалидности может получить минимальную пенсию:
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 19 мая этот показатель, по данным Пенсионного фонда, составлял 13 423,28 гривны).
А лицам с инвалидностью ІІІ группы предусмотрено 50% пенсии по возрасту. Так что минимальная сумма будет:
- 2 100 гривен – для лиц не работающих;
- 2093 гривны – для тех, кто имеет работу.
Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).
Какой пакет документов нужно собрать на начисление выплаты?
- Заявление оназначении пенсии по инвалидности.
- Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
- Идентификационный номер.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).
- Выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
- Сведения о зарплате.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что граждане Украины могут предоставить пенсионерам дополнительные средства и становиться меценатами.