Пенсия по возрасту и дополнительная: кто из пожилых людей может получить средства

Кроме пенсии по возрасту, пострадавшие пожилые люди в результате Чернобыльской катастрофы могут получить и дополнительную

В Украине пенсионерам, выехавшим за границу, будут выплачивать сразу 6 пенсий. В то же время, есть те, кто может рассчитывать на двойную выплату.

Речь идет о пожилых людях, которые были ликвидаторами и пострадавшими от аварии на ЧАЭС, сообщает Пенсионный Фонд.

На сайте разъясняется, что гражданам, работавшим или жившим на загрязненных от аварии на ЧАЭС, назначают пенсии с сокращением пенсионного возраста от одного до 13 лет. Продолжительность трудового стажа уменьшают на число лет понижения пенсионного возраста. Добавляя, что стаж не может быть ниже 15 лет.

Пенсионеры, ставшие ликвидаторами аварии на ЧАЭС, имеют право уменьшить возраст выхода на пенсию на пять, восемь или десять лет. Это зависит от продолжительности работы в Чернобыльской зоне. В частности, если есть стаж на подземных работах, вредных или с особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, возраст дополнительно сокращают на три года. Стаж для мужчин должен быть не менее 10 лет, для женщин минимум 7,5 лет.

А вот пострадавшим от аварии возраст ухода на пенсию сокращают от 1 до 10 лет. Сокращение зависит от зоны радиологического загрязнения, где работал человек или продолжительность работы.

К тому же гражданам с инвалидностью, наступившей в результате аварии на ЧАЭС, пенсии назначают в размере возмещения фактических убытков с зарплаты за работу в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы или из зарплаты, определенной из пятикратного объема минимальной зарплаты.

Поэтому минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:

для I группы – 8187,48 грн, II группы – 6549,98 грн, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

А также детям с инвалидностью и больным в результате Чернобыльской катастрофы на лучевую болезнь насчитывают 170,82 гривны.

"К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия , размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших. — говорится в сообщении.

Различные категории пострадавших, о которых сообщают в Пенсионном фонде:

Лица, относящиеся к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 гривны;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 гривны;

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы – 341,64 гривны;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;

Лица, относящиеся к категориям 2 – 4:

лицам, относящимся к категории 2 – 170,82 гривны;

лицам, относящимся к категории 3 – 113,88 гривны;

лицам, относящимся к категории 4 – 56,94 гривны;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о перерасчете пенсий работающим пожилым людям в июне.