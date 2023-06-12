Социальная помощь вместо пенсии: кто из пожилых людей может не получить деньги

Черкасцам предусмотрена государственная социальная помощь при отсутствии необходимого страхового стажа

В Украине есть пенсионеры из Черкасс, которые не имеют достаточного страхового стажа, поэтому они не могут получить пенсии. Для таких людей государством предусмотрена социальная помощь, но не для всех.

Как сообщает Про Все, есть шесть категорий лиц, которым не будет начисляться помощь.

Не выплачивается финансовая помощь лицам, которые:

имеют среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, превышающий 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 093 гривны);

получают пенсию или социальную помощь, работают или ведут другую деятельность, связанную с получением дохода;

имеют члена семьи, который в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (или оплатил услуги) на сумму более 50 тысяч гривен;

имеют дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду жилья; заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

имеют второе жилье или члены их семей, но при условии, что его общая площадь превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительные 10,5 квадратного метра на семью;

сами или члены их семьи имеют более одного автомобиля или другого транспортного средства.

"Впрочем, в виде исключения, социальная помощь может назначаться даже вопреки указанным ограничениям, если в составе семьи есть человек с инвалидностью. В таком случае сначала будет проведено обследование материально-бытовых условий, а затем будет приниматься решение о предоставлении помощи." сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о доплатах к пенсии в июне, однако суммы будут несущественными.