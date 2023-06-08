Социальная помощь вместо пенсии: кто из украинцев может получить деньги

Черкасцам предусмотрена государственная социальная помощь при отсутствии необходимого стажа

В Украине пожилые люди могут получить специальную пенсию, однако теперь существует еще возможность начисления государственной социальной помощи.

Как сообщается Про Все, такая возможность будет иметь черкасцы, которые после достижения пенсионного возраста отсутствуют необходимый страховой стаж, не имеют права на пенсии.

В сообщении разъясняется, что с 1 января 2023 года выйти на пенсию в 60 лет получили право украинцы, имеющие не менее 30 лет страхового стажа. Те же, у кого его нет, смогут это сделать в 63 года – однако только при наличии не менее 20-летнего стажа.

Кто будет иметь право на пенсию при страховом стаже после достижения 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет;

К тому же, с каждым годом стаж для выхода на пенсию в 60 лет будет повышаться и к 2028 году составит 35 лет.

В то же время черкасцы, имеющие менее 15 лет страхового стажа, в возрасте 65 лет смогут рассчитывать на государственную социальную помощь. Она фактически является заменой пенсии, ведь на последнюю такие граждане права не будут иметь.

Размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны) ”, – рассказывает заместитель директора департамента социальной политики Екатерина Бинусова.

Добавляется, что социальная помощь по возрасту без стажа будет перечисляться каждые полгода, с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Для того чтобы получить помощь, нужно обратиться в орган социальной защиты населения со следующими документами:

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние 6 календарных месяцев; для лица, признанного недееспособным – копию решения о назначении опекуна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о доплатах к пенсии в июне, однако суммы будут несущественными.