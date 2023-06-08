Соціальна допомога замість пенсії: хто з українців може отримати гроші

Черкасцям передбачено державна соціальна допомога у разі відсутності необхідного стажу

В Україні літні люди можуть отримати спеціальну пенсію, однак тепер існує ще можливість нарахування державної соціальної допомоги.

Як повідомляється у Про Все, таку можливість матимуть черкасці, які після досягнення пенсійного віку відсутній необхідний страховий стаж, не мають права на пенсії.

У повідомленні роз'яснюється, що з 1 січня 2023 року вийти на пенсію в 60 років отримали право ті українці, які мають щонайменше 30 років страхового стажу. Ті ж, у кого його нема, зможуть це зробити в 63 роки – однак лише за наявності не менш ніж 20-річного стажу.

Хто матиме право на пенсію за наявності страхового стажу після досягнення 65 років:

у 2023 році – від 15 до 20 років;

у 2024 році – від 15 до 21 року;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

у 2026 році – від 15 до 23 років;

у 2027 році – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років;

До того ж, з кожним роком стаж для виходу на пенсію у 60 років підвищуватиметься, і до 2028 року складатиме 35 років.

Водночас, черкасці, які мають менш як 15 років страхового стажу, у віці 65 років зможуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Вона фактично є заміною пенсії, адже на останню такі громадяни права не матимуть.

"Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні)", – розповідає заступниця директора департаменту соціальної політики Катерина Бінусова.

Додається, соціальну допомогу за віком без стажу перераховуватиметься кожні півроку, з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Для того, щоб отримати допомогу, треба звернутись до органу соціального захисту населення з такими документами:

паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні 6 календарних місяців; для особи, яку визнано недієздатною – копію рішення про призначення опікуна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про доплати до пенсії в червні, однак суми будуть несуттєвими.