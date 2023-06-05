Доплата до пенсії українським жінкам: від чого залежатиме нарахування

Українські жінкі-пенсіонери отримають доплати через одну обставину

Деякі категорії літніх людей в червні можуть отримати доплату до пенсії. До того ж, тепер жінки, віком з 55 до 60 років, мають право на додаткові виплати.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, сума виплати буде пов'язана з причиною пізнього виходу на пенсію.

У публікації роз'яснюється, що жінки, що народжені до 31 грудня 1961 року, при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого відходу на пенсію.

Пенсіонерки, які народжені в 1962 році, мають право на доплату з коефіцієнтом 9%.

Це пов'язано з частковою компенсацією різниці між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок в 2021 році і роком пізніше. Але розраховувати на такі виплати можуть тільки ті, кому раніше не призначалася ніяка інша пенсія.

"Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням набутого нею страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески." — мовиться у повідомленні.

До того ж, доплати встановлюються в межах максимального розміру пенсії — 10 прожиткових мінімумів (20 960 гривень) , які були визначені для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 6 виплат пенсій для літніх людей, які хочуть виїхати за кордон на постійне проживання.