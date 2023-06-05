Доплата к пенсии украинским женщинам: от чего будет зависеть начисление

Украинские женщины-пенсионеры получат доплаты по одному обстоятельству

Некоторые категории пожилых людей в июне могут получить доплату к пенсии. К тому же теперь женщины, в возрасте с 55 до 60 лет, имеют право на дополнительные выплаты.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, сумма выплаты будет связана с причиной позднего ухода на пенсию.

В публикации разъясняется, что женщины, рожденные до 31 декабря 1961, при назначении пенсии по возрасту, имеют право на повышение выплат в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего ухода на пенсию.

Пенсионерки, рожденные в 1962 году, имеют право на доплату с коэффициентом 9%.

Это связано с частичной компенсацией разницы между пенсиями вышедших на заслуженный отдых в 2021 году и годом позже. Но рассчитывать на такие выплаты могут только те, кому раньше не предназначалась никакая другая пенсия.

"Размер повышения определяется индивидуально и зависит от размера пенсии женщины, исчисленной на основе приобретенного ею страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. " — говорится в сообщении.

К тому же доплаты устанавливаются в пределах максимального размера пенсии — 10 прожиточных минимумов (20 960 гривен), которые были определены для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 6 выплатах пенсий для пожилых людей, которые хотят уехать за границу на постоянное проживание.