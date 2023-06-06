Выплата 4200 гривен пенсионерам: за какие особые заслуги можно получить деньги

Некоторые украинские пенсионеры могут получить прибавку в размере 4200 гривен

Недавно Украина ввела новые специальные пенсии для лиц, имеющих статус борцов за независимость. К тому же теперь и диссиденты имеют право на дополнительные средства.

Как сообщает Верховная Рада, пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

Согласно проекту "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (по борцам за независимость Украины в XX веке)" диссиденты будут получать 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.

К тому же, такую сумму выплат начислят пожилым людям, которые в результате репрессий и политическими или религиозными мотивами в форме лишения свободы (заключения), находятся принудительно и безосновательно в психиатрическом учреждении и проходят реабилитацию.

Однако в вышеупомянутом проекте произошли изменения в виде изъятия упоминаний о советских наградах и званиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенсионер может получить 6 выплат. Это касается тех пожилых людей, которые были вынуждены уехать из Украины из-за военных действий.