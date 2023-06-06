Виплата 4200 гривень пенсіонерам: за які особливі заслуги можна отримати гроші

Деякі українські пенсіонери можуть отримати надбавку у розмірі 4200 гривень

Нещодавно Україна запровадила нові спеціальні пенсії для осіб, які мають статус борців за незалежність. До того ж, тепер і дисиденти мають право на додаткові кошти.

Як повідомляє Верховна Рада, перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Згідно з проектом, "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті)", дисиденти отримуватимуть 4200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

До того ж, таку суму виплат нарахують тим літнім людям, які внаслідок репресій та політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення), перебувають примусово і безпідставно у психіатричному закладі й проходять реабілітацію.

Однак, у вищезазначеному проекті відбулись зміни у вигляді вилучення згадок про радянські нагороди і звання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пенсіонер може отримати 6 виплат. Це стосується тих літніх людей, які були вимушені виїхати з України через воєнні дії.