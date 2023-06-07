Повышение пенсий летом: кого из пенсионеров ждут дополнительные выплаты, а кто останется без них

Некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на дополнительные деньги

Летом надбавки к пенсии ждут работающие украинские пенсионеры, к тому же, теперь к ним добавляются некоторые категории пожилых людей, которым тоже начислят дополнительные средства.

Как сообщает Новости.LIVE, есть пенсионеры, которые ничего не получат за летний период.

В июне получат дополнительные средства до сих пор работающих. Им выплаты начислят за апрель, май и июнь.

В сообщении добавляется, что суммы будут отличаться от трудового стажа, размера зарплаты и пенсии. В частности, гражданам, имеющим 35 лет стажа и пенсию в 5,84 тыс. грн, насчитают 1 тыс. грн.

Между тем из 2,7 миллиона работающих пенсионеров большие выплаты насчитают только 600 тыс. человек. Кто имел перерасчет в прошлом году, в этом году не ожидают денежного повышения.

Также доплаты к пенсии получат пожилые люди, имеющие право на перерасчет выплат по состоянию на 1.03.2023 года, при условии, что имеют 24 месяца страхового стажа и тех, кто получил перерасчет пенсии не менее двух лет назад.

В июле начисление средств будет касаться работников органов местной власти, государственных служащих и научных сотрудников. Объясняется, что для них будет проведена индексация, после которой размер выплат вырастет на 19,7%. Однако конечная сумма будет зависеть от первоначального размера пенсии: чем выше пенсия, тем больше сумма перерасчета.

В августе доплату к пенсии могут ожидать ветераны Второй мировой войны, участники войны и члены семей погибших, жертвы нацистских преследований и ветераны российско-украинской войны. Денежные средства будут начисляться ко Дню Независимости.

В то же время, обнародован список тех пенсионеров, которым не повысят выплаты, а именно:

гражданам, которым начисляют ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи);

работающим пенсионерам с маленьким страховым стажем и пенсией до 2,1 тыс. грн;

пенсионерам, получающим более высокие пенсии от максимальной в 20,93 тыс. грн

бывшим сотрудникам прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о доплатах к пенсии украинским женщинам. Сумма выплаты будет зависеть от года рождения пенсионерки.