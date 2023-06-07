Підвищення пенсій влітку: кого з пенсіонерів чекають додаткові виплати, а хто залишиться без них

Деякі пенсіонери в України можуть розраховувати на додаткові кошти

Влітку на надбавку до пенсії чекають працюючі українські пенсіонери, до того ж, тепер до них додаються деякі категорії літніх людей, яким теж нарахують додаткові кошти.

Як повідомляє Новини.LIVE, є пенсіонери, які нічого не отримають за період літа.

У червні отримають додаткові кошти ті, хто досі працює. Їм виплати нарахують за квітень, травень та червень.

У повідомленні додається, що суми відрізнятимуться від трудового стажу, розміру зарплатні та пенсії. Зокрема, громадянам, які мають 35 років стажу і пенсію у 5,84 тис. грн, нарахують 1 тис. грн.

Тим часом, із 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів більші виплати нарахують тільки 600 тис. осіб. Хто мав перерахунок минулого року, цьогоріч не чекають на грошове підвищення.

Також доплати до пенсії отримають літні люди, які мають право на перерахунок виплат станом на 1.03.2023 року, за умови, що мають 24 місяці страхового стажу і ті, хто одержав перерахунок пенсії щонайменше два роки тому.

У липні нарахування коштів стосуватиметься працівників органів місцевої влади, державних службовців та наукових співробітників. Пояснюється, що для них проведуть індексацію, після якої розмір виплат зросте на 19,7%. Проте кінцева сума залежатиме від початкового розміру пенсії: чим вища пенсія, тим більша сума перерахунку.

У серпні на доплату до пенсії можуть очікувати ветерани Другої світової війни, учасники війни та члени сімей загиблих, жертви нацистських переслідувань та ветерани російсько-української війни. Кошти нараховуватимуться до Дня Незалежності.

Водночас, оприлюднено список тих пенсіонерів, яким не підвищать виплати, а саме:

громадянам, яким нараховують щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді);

пенсіонерам, які працюють, із маленьким страховим стажем і пенсією до 2,1 тис. грн;

пенсіонерам, які одержують вищі пенсії від максимальної у 20,93 тис. грн

колишні співробітникам прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про доплати до пенсії українським жінкам. Сума виплати залежатиме від року народження пенсіонерки.