Соціальна допомога замість пенсії: хто з літних людей може не отримати гроші

Черкасцям передбачено державна соціальна допомога у разі відсутності необхідного страхового стажу

В Україні є пенсіонери з Черкас, які не мають достатній страховий стаж, тому вони не можуть отримати пенсії. Для таких людей державою передбачено соціальну допомогу, однак не для всіх.

Як повідомляє Про Все, є шість категорій осіб, яким не нараховуватиметься допомога.

Не виплачується фінансова допомога особам, які:

мають середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку, який перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 093 гривні);

отримують пенсію або соціальну допомогу, працюють або ведуть іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

мають члена сім'ї, що протягом року перед зверненням по допомогу здійснив покупку (або оплатив послуги) на суму понад 50 тисяч гривень;

мають додаткові джерела засобів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (наприклад, здавання в оренду житла; заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби або птиці);

мають друге житло або члени їх сімей, але за умови, що його загальна площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додаткові 10,5 квадратного метра на сім’ю;

самі або члени їх сім’ї мають більше одного автомобіля або іншого транспортного засобу.

"Втім, як виняток, соціальна допомога може призначатися навіть всупереч зазначеним обмеженням, якщо у складі сім’ї є людина з інвалідністю. У такому разі спочатку буде проведено обстеження матеріально-побутових умов, а потім ухвалюватиметься рішення про надання допомоги." — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про доплати до пенсії в червні, однак суми будуть несуттєвими.