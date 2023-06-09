Від 100 до 1000 гривень доплати: хто може отримати підвищення до пенсій у липні

До трьох категорій пенсіонерів, чиї пенсії збільшаться влітку, додаються ще журналісти, чиновники та деякі інші літні люди

З початком літа на додаткові кошти до пенсії чекають державні службовці, науковці та працівники органів місцевого самоврядування, а у липні нарахують чиновникам, журналістам та іншим категоріям осіб.

Як інформує TODAY.UA, ця виплата стосуватиметься тих, хто вийшов на пенсію за спеціальними законами і водночас, хто зробив це за старими правилами — вже не розраховуватиме на підвищення за новими списками пенсіонерів.

У повідомленні роз'яснюється, що у липні збільшать пенсії кожному індивідуально. Тобто виплата "коливатиметься" від 100 до 1000 гривень.

Якщо зараз пенсія без надбавок становить 5076 грн, то з підвищенням пенсіонери можуть отримати 6076 грн. Однак важливо, щоб дотримувалося правила щодо виходу на пенсію за спеціальним законом.

Слід нагадати, що в Україні пенсіонери вже виходять на відпочинок за загальними правилами. Тим часом є категорії літніх людей, які мають право виходити на пенсію за вислугою років, тобто раніше за певний вік.

А от пенсії у суддів в 2 разів більші, ніж у інших пенсіонерів, при цьому, що виплата для них залежить від відсотка заробітної плати працюючого судді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про створення урядом нових спеціальних пенсій для людей, які мають статус борців за незалежність.