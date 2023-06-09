От 100 до 1000 гривен доплаты: кто может получить повышение к пенсиям в июле

К трем категориям пенсионеров, чьи пенсии увеличатся летом, добавляются еще журналисты, чиновники и некоторые другие пожилые люди

С началом лета дополнительные средства к пенсии ждут государственные служащие, ученые и работники органов местного самоуправления, а в июле начислят чиновникам, журналистам и другим категориям лиц.

Как информирует TODAY.UA, эта выплата будет касаться тех, кто вышел на пенсию по специальным законам и в то же время, кто сделал это по старым правилам — уже не будет рассчитывать на повышение по новым спискам пенсионеров.

В сообщении разъясняется, что в июле увеличат пенсии каждому индивидуально. То есть выплата будет "колебаться" от 100 до 1000 гривен.

Если сейчас пенсия без надбавок составляет 5076 грн, то с повышением пенсионеры могут получить 6076 грн. Однако важно, чтобы соблюдали правила выхода на пенсию по специальному закону.

Следует напомнить, что в Украине пенсионеры уже выходят на отдых по общим правилам. Между тем есть категории пожилых людей, имеющих право выходить на пенсию по выслуге лет, то есть раньше определенного возраста.

А вот пенсии у судей в 2 раза больше, чем у других пенсионеров, при этом, что выплата для них зависит от процента заработной платы работающего судьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о создании правительством новых специальных пенсий для людей, имеющих статус борцов за независимость.