Пенсія за віком та додаткова: хто з літніх людей може отримати кошти

Окрім пенсії за віком, постраждалі літні люди внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть отримати і додаткову

В Україні пенсіонерам, які виїхали за кордон, виплачуватимуть одразу 6 пенсій. Водночас є ті, хто може розраховувати на подвійну виплату.

Мовиться про літніх людей, які були ліквідаторами та потерпілими від аварії на ЧАЕС, повідомляє Пенсійний Фонд.

На сайті роз'яснюється, що громадянам, які працювали чи жили на забруднених від аварії на ЧАЕС, призначають пенсії зі скороченням пенсійного віку від одного до 13 років. Тривалість трудового стажу зменшують на число років зниження пенсійного віку. Додаючи, що стаж не може бути нижчий 15 років.

Пенсіонери, які стали ліквідаторами аварії на ЧАЕС, мають право зменшити вік виходу на пенсію на п'ять, вісім чи 10 років. Це залежить від тривалості роботи у Чорнобильській зоні. Зокрема, якщо є стаж на підземних роботах, шкідливих чи з особливо важкими умовами праці за Списком № 1 вік додатково скорочують на три роки. Стаж для чоловіків має бути не менший за 10 років, для жінок — мінімум 7,5 років.

А от потерпілим від аварії вік виходу на пенсію скорочують від 1 до 10 років. Скорочення залежить від зони радіологічного забруднення, де працювала людина чи тривалості роботи.

До того ж, громадянам з інвалідністю, яка настала в наслідок аварії на ЧАЕС, пенсії призначають в розмірі відшкодування фактичних збитків із зарплати за роботу в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки або із зарплатні, визначеної з п’ятикратного обсягу мінімальної зарплати.

Тож, мінімальні розміри пенсій по інвалідності не можуть бути нижчими:

для I групи – 8187,48 гривень, II групи – 6549,98 гривень, III групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 гривень.

А також дітям з інвалідністю і хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу нараховують 170,82 гривні.

"До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих." — мовиться у повідомленні.

Різні категорії постраждалих, про які повідомляють у Пенсійному Фонді:

Особи, що належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 гривні;

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 гривні;

Особи, що належать до категорій 2 – 4:

особам, що належать до категорії 2 – 170,82 гривні;

особам, що належать до категорії 3 – 113,88 гривні;

особам, що належать до категорії 4 – 56,94 гривні;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про перерахунок пенсій працюючим літнім людям в червні.