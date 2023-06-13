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Доплата до основної пенсії: на яку суму можуть розраховувати літні люди в червні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Доплата до основної пенсії літнім людям
Доплата до основної пенсії літнім людям. Фото Pixabay

Сума виплати залежатиме від віку пенсіонера

Працюючим літнім людям у червні держава підвищить пенсію і сума нарахування залежатиме від стажу, А от пенсіонерам, віком від 70, найближчим часом також можуть додати деякі виплати.

Як повідомляє "TODAY", до пенсії можуть нарахувати від 300 гривень.

На сайті наголошується, якщо у пенсіонера день народження 15 числа, то він отримає виплату лише 50% від надбавки. А також, літнім людям, пенсія яких перевищує 10 340 гривень, додаткові 300 гривень не передбачено.

75-річним пенсіонерам нараховується виплата в розмірі 456 гривень, а 80-річним виплачується від 570 гривень і більше.

Однак, при досягненні нової категорії за віком, виплати не підсумовуються, а додаються. Якщо пенсіонер віком з 70 до 74 років отримував по 300 грн надбавки до пенсії. За досягнення 75-річчя йому виплачуватимуть на 156 грн більше, щоб вийшло 456 грн, а не 300+456 грн у загальній сумі.

"Середня пенсія за вислугою років, що надається пільговим категоріям громадян, становила 9,1 тис. грн, а пенсія за інвалідністю – 4,2 тис. грн. Близько 2,7 млн пенсіонерів навіть на заслуженому відпочинку продовжують працювати. Їхня середня виплата — 5,4 тис. грн." — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телегра" писав про можливість отримання соціальної допомоги у разі недостатньої кількості років стажу.

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