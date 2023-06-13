Доплата к основной пенсии: на какую сумму могут рассчитывать пожилые люди в июне

Сумма выплаты будет зависеть от возраста пенсионера

Работающим пожилым людям в июне государство повысит пенсию и сумма начисления будет зависеть от стажа, а вот пенсионерам в возрасте от 70 в ближайшее время также могут добавить некоторые выплаты.

Как сообщает "TODAY", к пенсии могут насчитать от 300 гривен.

На сайте отмечается, если у пенсионера день рождения 15 числа, то он получит выплату всего 50% от надбавки. А также пожилым людям, пенсия которых превышает 10 340 гривен, дополнительные 300 гривен не предусмотрены.

75-летним пенсионерам начисляется выплата в размере 456 гривен, а 80-летним выплачивается от 570 гривен и больше.

Однако, при достижении новой категории по возрасту выплаты не суммируются, а добавляются. Если пенсионер в возрасте от 70 до 74 лет получал по 300 гривен надбавки к пенсии. За достижение 75-летия ему будут выплачивать на 156 гривен больше, чтобы получилось 456 гривен, а не 300+456 гривен в общей сумме.

"Средняя пенсия по выслуге лет, предоставляемая льготным категориям граждан, составила 9,1 тыс. грн, а пенсия по инвалидности – 4,2 тыс. грн. Около 2,7 млн пенсионеров даже на заслуженном отдыхе продолжают работать. Их средняя выплата — 5,4 тыс. грн." — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Телеграф писал о возможности получения социальной помощи в случае недостаточного количества лет стажа.