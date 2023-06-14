Перерахунок пенсій в червні: на скільки зросли виплати для працюючих літніх людей

У червні Україна збільшить пенсію працюючим літнім людям

Пенсіонери, яким більше 70 років, державою передбачено деякі додаткові виплати у червні. До того ж, у цьому місяці працюючим літнім людям збільшать пенсію.

Як повідомляє Пенсійний Фонд України, середня сума виплати становить понад 220 гривень.

Згідно з публікацією, зміни у пенсії торкнулись осіб, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії отримали страховий стаж тривалістю 24 місяці, але після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

Тож, перерахунок пенсій проведено понад 654,9 тис. особам, а розмір виплати збільшили понад 401 тис. особам. Тож, розмір пенсії переважно збільшився 221,74 грн.

Перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено 537,5 тис. особам, середній розмір підвищення — 179,47 грн.

Перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено 117,4 тис. осіб, середній розмір підвищення — 409,16 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про доплату до пенсії українським жінкам.