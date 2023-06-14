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Пересчет пенсий в июне: на сколько выросли выплаты для работающих пожилых людей

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Минимальный средний размер повышения составляет около 180 грн
Минимальный средний размер повышения составляет около 180 грн. Фото Pixabay

В июне Украина увеличит пенсию работающим пожилым людям

Пенсионерам, которые старше 70 лет, государством предусмотрены некоторые дополнительные выплаты в июне. К тому же, в этом месяце работающим пожилым людям увеличат пенсию.

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, средняя сумма выплаты составляет более 220 гривен.

Согласно публикации, изменения в пенсии коснулись лиц, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии получили страховой стаж продолжительностью 24 месяца, но после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

Пересчет пенсий проведен более 654,9 тыс. лицам, а размер выплаты увеличили более 401 тыс. лицам. Итак, размер пенсии преимущественно увеличился 221,74 грн.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предварительного перерасчета пенсии осуществлен 537,5 тыс. человек, средний размер повышения — 179,47 грн.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предварительного перерасчета пенсии произведено 117,4 тыс. человек, средний размер повышения — 409,16 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о доплате к пенсии украинским женщинам.

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#Пожилые люди #Пенсии #Доплаты #Повышение