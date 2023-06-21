Деякі з українців можуть отримати пенсії в розмірі 11000 гривень: від чого залежить виплата
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Від 2100 до 11000 гривень може отримати українець
В Україні часто пропонують деякі доплати до пенсії літнім людям. Тож, деяким громадянам країни передбачено також додаткові від 2100 до 11000 гривень.
Як повідомляє 24 Канал, така виплата призначається українцям у разі повної або часткової втрати працездатності.
У Мінсоцполітики роз'яснюють, що виплата не залежить від часу, коли настала інвалідність. Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Залежно від віку, його тривалість має складати щонайменш від 1 до 15 років.
Тож, особа з інвалідністю ІІ групи може отримати 90% пенсії за віком. Водночас, за словами голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, мінімальна сума має складати:
- 2 100 гривень – для тих, хто не працює;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Хто з осіб з різною категорією інвалідності може отримати мінімальну пенсію:
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).
А особам з інвалідністю ІІІ групи передбачено 50% пенсії за віком. Тож мінімальна сума буде:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Який пакет документів потрібно зібрати на нарахування виплати:
- Заяву про призначення пенсії з інвалідності.
- Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.
- Ідентифікаційний номер.
- Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).
- Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.
- Відомості про зарплату.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що громадяни України можуть надати пенсіонерам додаткові кошти і ставати меценатами.