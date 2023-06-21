Деякі з українців можуть отримати пенсії в розмірі 11000 гривень: від чого залежить виплата

Від 2100 до 11000 гривень може отримати українець

В Україні часто пропонують деякі доплати до пенсії літнім людям. Тож, деяким громадянам країни передбачено також додаткові від 2100 до 11000 гривень.

Як повідомляє 24 Канал, така виплата призначається українцям у разі повної або часткової втрати працездатності.

У Мінсоцполітики роз'яснюють, що виплата не залежить від часу, коли настала інвалідність. Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Залежно від віку, його тривалість має складати щонайменш від 1 до 15 років.

Тож, особа з інвалідністю ІІ групи може отримати 90% пенсії за віком. Водночас, за словами голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, мінімальна сума має складати:

2 100 гривень – для тих, хто не працює;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Хто з осіб з різною категорією інвалідності може отримати мінімальну пенсію:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

– 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні). Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

– 5 472 гривні. Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).

А особам з інвалідністю ІІІ групи передбачено 50% пенсії за віком. Тож мінімальна сума буде:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Який пакет документів потрібно зібрати на нарахування виплати:

Заяву про призначення пенсії з інвалідності.

Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.

Ідентифікаційний номер.

Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).

Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.

Відомості про зарплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що громадяни України можуть надати пенсіонерам додаткові кошти і ставати меценатами.