Меценатська пенсія: кому з українців може пощастити з додатковими коштами

Пенсіонер може отримати до 7 тисяч гривень

Держава підтримує фінансово пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед країною. До того ж, тепер і громадяни України можуть надати пенсіонерам додаткові кошти і ставати меценатами.

Як повідомляє Пенсійний Фонд України на сторінці у Facebook, деякі особи мають право на нарахування коштів і розмірі 7 тисяч гривень.

Але, надання виплати можливо за умови, якщо будь-яка особа, яка хоче допомогти пенсіонеру сплачує певну суму на окремий рахунок ПФУ.

"Наприклад, якщо ви перерахуєте на спеціальний рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень піде одержувачу, а решту розподілять між іншими пенсіонерами. Усе відбувається у відсотковому співвідношенні 70 до 30", — додається на сторінці.

До того ж, допомогти пенсіонерам може будь-хто, а не лише член родини.

Слід зазначити, що в Україні є й інші види надбавок для пенсіонерів, але вже суто від держави. Так, наприклад, одна з таких надбавок виплачується громадянам після досягнення певного віку. Розмір надбавки становить від 300 до 600 гривень:

300 гривень для осіб, що досягли 70 років;

456 гривень нараховують особам віком від 75 до 80 років;

570 гривень виплачують для осіб від 80 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові спеціальні пенсії для осіб, які мають статус борців за незалежність.