Додаткові гроші від держави: хто з українців може получити соцвиплати
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Одна категорія громадян України має право отримати виплату від держави
В Україні особи з інвалідністю І чи II групи внаслідок війни матимуть право на виплату від Червоного Хреста. Однак особам з інвалідністю III групи нараховуватимуться додаткові гроші від держави.
Про це повідомляє видання Факти.
На сайті роз'яснюється, що розмір залежатиме від групи інвалідності особи.
У разі, коли людині призначають III групу, вона має право на пенсію у зв’язку з інвалідністю. Виплата залежить від страхового стажу або від віку. Щоб отримати групу, особі необхідно звернутись до органів медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Спеціалісті визначать ступінь обмеження життєдіяльності, причину, час настання та інше.
До того ж, незалежно від групи, раз на рік особа з інвалідністю повинна проходити повторну комісію. Це стосується і дітей з інвалідністю. Заяву про призначення пенсії подають у Пенсійний фонд України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності.
Яку суму отримають особи з інвалідністю III групи та страховим стажем від 1 до 14 років
Вищезазначені українці отримують 50% пенсії за віком і розмір виплати залежатиме від стажу та зарплати, тобто для кожного пенсіонера індивідуально. Мінімальний розмір пенсій у зв’язку з інвалідністю III групи – 2 093 грн (для осіб, які працюють).
Слід сказати, що така виплата не надається тим особам, які мають інвалідність ІІІ групи через війну.
Які ще гроші можуть отримати особи з інвалідністю III групи
"До державної соціальної допомоги призначаються пільги, що стосуються часу для відпочинку. Наприклад, особи з інвалідністю III групи мають щорічну основну відпустку на 2 дні довшу, а для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 календарних днів на рік", — мовиться на сайті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримували одноразову доплату до пенсії, яку нараховували до Дня Перемоги 9 травня. Однак тепер дату сплачення коштів перенесли до Дня Незалежності України.