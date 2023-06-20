Додаткові гроші від держави: хто з українців може получити соцвиплати

Одна категорія громадян України має право отримати виплату від держави

В Україні особи з інвалідністю І чи II групи внаслідок війни матимуть право на виплату від Червоного Хреста. Однак особам з інвалідністю III групи нараховуватимуться додаткові гроші від держави.

Про це повідомляє видання Факти.

На сайті роз'яснюється, що розмір залежатиме від групи інвалідності особи.

У разі, коли людині призначають III групу, вона має право на пенсію у зв’язку з інвалідністю. Виплата залежить від страхового стажу або від віку. Щоб отримати групу, особі необхідно звернутись до органів медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Спеціалісті визначать ступінь обмеження життєдіяльності, причину, час настання та інше.

До того ж, незалежно від групи, раз на рік особа з інвалідністю повинна проходити повторну комісію. Це стосується і дітей з інвалідністю. Заяву про призначення пенсії подають у Пенсійний фонд України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності.

Яку суму отримають особи з інвалідністю III групи та страховим стажем від 1 до 14 років

Вищезазначені українці отримують 50% пенсії за віком і розмір виплати залежатиме від стажу та зарплати, тобто для кожного пенсіонера індивідуально. Мінімальний розмір пенсій у зв’язку з інвалідністю III групи – 2 093 грн (для осіб, які працюють).

Слід сказати, що така виплата не надається тим особам, які мають інвалідність ІІІ групи через війну.

Які ще гроші можуть отримати особи з інвалідністю III групи

"До державної соціальної допомоги призначаються пільги, що стосуються часу для відпочинку. Наприклад, особи з інвалідністю III групи мають щорічну основну відпустку на 2 дні довшу, а для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 календарних днів на рік", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримували одноразову доплату до пенсії, яку нараховували до Дня Перемоги 9 травня. Однак тепер дату сплачення коштів перенесли до Дня Незалежності України.