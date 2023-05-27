Соціальна допомога від держави: ще одна категорія громадян може розраховувати на виплати
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Для отримання допомоги доведеться зібрати низку документів
Громадяни України, які доглядають літню людину, можуть отримати соціальну допомогу від держави, якщо це не є їхньою роботою.
Як йдеться у постанові №859 Кабінету Міністрів України, для того, щоб розраховувати на цю допомогу, одержувач має відповідати двом умовам.
По-перше, можна отримувати допомогу тільки в тому випадку, якщо йдеться про догляд за родичем, а по-друге, проживати разом з ним в одному будинку, мати спільний побут та взаємні права та обов’язки.
Для отримання виплат необхідно зібрати низку документів, крім заяви на надання допомоги:
- паспорт та ідентифікаційний код заявника та людини, які потребують допомоги;
- заяви про згоду отримувати соціальні послуги та їх надавати на непрофесійній підставі;
- декларація про доходи та майновий стан;
- довідка до акту огляду лікарсько-соціальної експертної комісії (для людей з інвалідністю);
- копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним (для недієздатних осіб та осіб, громадянська дієздатність яких обмежена);
- копії рішення суду чи органу опіки та піклування про призначення опікуна чи піклувальника (для опікунів чи піклувальників).
Сума виплат встановлюється в індивідуальному порядку та залежить від доходів отримувача.
Як повідомлялося раніше, міжнародна організація CARE Ukraine запустила нову програму допомоги для біженців у трьох українських областях.