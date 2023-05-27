Соціальна допомога від держави: ще одна категорія громадян може розраховувати на виплати

Для отримання допомоги доведеться зібрати низку документів

Громадяни України, які доглядають літню людину, можуть отримати соціальну допомогу від держави, якщо це не є їхньою роботою.

Як йдеться у постанові №859 Кабінету Міністрів України, для того, щоб розраховувати на цю допомогу, одержувач має відповідати двом умовам.

По-перше, можна отримувати допомогу тільки в тому випадку, якщо йдеться про догляд за родичем, а по-друге, проживати разом з ним в одному будинку, мати спільний побут та взаємні права та обов’язки.

Для отримання виплат необхідно зібрати низку документів, крім заяви на надання допомоги:

паспорт та ідентифікаційний код заявника та людини, які потребують допомоги;

заяви про згоду отримувати соціальні послуги та їх надавати на непрофесійній підставі;

декларація про доходи та майновий стан;

довідка до акту огляду лікарсько-соціальної експертної комісії (для людей з інвалідністю);

копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним (для недієздатних осіб та осіб, громадянська дієздатність яких обмежена);

копії рішення суду чи органу опіки та піклування про призначення опікуна чи піклувальника (для опікунів чи піклувальників).

Сума виплат встановлюється в індивідуальному порядку та залежить від доходів отримувача.

Як повідомлялося раніше, міжнародна організація CARE Ukraine запустила нову програму допомоги для біженців у трьох українських областях.