20 тисяч гривень на сім’ю: хто в Україні може розраховувати на новий вид матеріальної допомоги

Для реєстрації на отримання матеріальної допомоги необхідно підготувати пакет певних документів

Під час повномасштабної війни тимчасово переміщені особи отримують різні види допомоги, і тепер ця категорія громадян може претендувати на ще одні виплати. Однак це стосується лише тих, хто зареєстрований та проживає на території Івано-Франківської, Одеської та Вінницької областей.

Про це повідомляють на сайті представництва міжнародної гуманітарної організації CARE International.

Так, допомога цієї категорії українців надаватимуть у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців. Тобто загальна сума – 6600 гривень. Якщо допомогу отримує сім’я із трьох осіб, за цей період вийде майже 20 тисяч гривень сумарно.

Реєструватися на отримання виплат можуть ВПО з Київської, Херсонської, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської, Запорізької, Харківської, Луганської та Сумської областей. Вони мають належати до однієї із соціально незахищених категорій. До них відносяться люди похилого віку, особи з інвалідністю, неповні сім’ї, в яких виховуються один або більше дітей, багатодітні сім’ї і т.д.

Для реєстрації необхідно підготувати пакет документів, а саме:

паспорт громадянина України;

ID код;

ID-картка;

свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують статус (свідоцтва, медичні довідки, інвалідність тощо);

банківські реквізити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримувати щомісяця матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень.