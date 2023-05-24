20 тисяч гривень на сім’ю: хто в Україні може розраховувати на новий вид матеріальної допомоги
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Для реєстрації на отримання матеріальної допомоги необхідно підготувати пакет певних документів
Під час повномасштабної війни тимчасово переміщені особи отримують різні види допомоги, і тепер ця категорія громадян може претендувати на ще одні виплати. Однак це стосується лише тих, хто зареєстрований та проживає на території Івано-Франківської, Одеської та Вінницької областей.
Про це повідомляють на сайті представництва міжнародної гуманітарної організації CARE International.
Так, допомога цієї категорії українців надаватимуть у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців. Тобто загальна сума – 6600 гривень. Якщо допомогу отримує сім’я із трьох осіб, за цей період вийде майже 20 тисяч гривень сумарно.
Реєструватися на отримання виплат можуть ВПО з Київської, Херсонської, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської, Запорізької, Харківської, Луганської та Сумської областей. Вони мають належати до однієї із соціально незахищених категорій. До них відносяться люди похилого віку, особи з інвалідністю, неповні сім’ї, в яких виховуються один або більше дітей, багатодітні сім’ї і т.д.
Для реєстрації необхідно підготувати пакет документів, а саме:
- паспорт громадянина України;
- ID код;
- ID-картка;
- свідоцтво про народження;
- документи, що підтверджують статус (свідоцтва, медичні довідки, інвалідність тощо);
- банківські реквізити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримувати щомісяця матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень.