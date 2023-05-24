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20 тисяч гривень на сім’ю: хто в Україні може розраховувати на новий вид матеріальної допомоги

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Українці можуть отримувати допомогу від організації CARE International Новина оновлена 24 травня 2023, 16:00
Українці можуть отримувати допомогу від організації CARE International. Фото Pixabay

Для реєстрації на отримання матеріальної допомоги необхідно підготувати пакет певних документів

Під час повномасштабної війни тимчасово переміщені особи отримують різні види допомоги, і тепер ця категорія громадян може претендувати на ще одні виплати. Однак це стосується лише тих, хто зареєстрований та проживає на території Івано-Франківської, Одеської та Вінницької областей.

Про це повідомляють на сайті представництва міжнародної гуманітарної організації CARE International.

Так, допомога цієї категорії українців надаватимуть у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців. Тобто загальна сума – 6600 гривень. Якщо допомогу отримує сім’я із трьох осіб, за цей період вийде майже 20 тисяч гривень сумарно.

Реєструватися на отримання виплат можуть ВПО з Київської, Херсонської, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської, Запорізької, Харківської, Луганської та Сумської областей. Вони мають належати до однієї із соціально незахищених категорій. До них відносяться люди похилого віку, особи з інвалідністю, неповні сім’ї, в яких виховуються один або більше дітей, багатодітні сім’ї і т.д.

Для реєстрації необхідно підготувати пакет документів, а саме:

  • паспорт громадянина України;
  • ID код;
  • ID-картка;
  • свідоцтво про народження;
  • документи, що підтверджують статус (свідоцтва, медичні довідки, інвалідність тощо);
  • банківські реквізити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримувати щомісяця матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень.

Теги:
#Україна #Допомога #Соціальні виплати #Переселенці #ВПО