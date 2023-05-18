Українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень від держави: кому надають допомогу
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Виплати розраховані на кілька категорій громадян
Деякі українці під час повномасштабної війни можуть отримувати фінансову допомогу від держави у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Проте претендувати отримання цих виплат можуть лише певні категорії людей.
Про це нагадав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, опублікувавши відповідну посаду у своєму Telegram-каналі.
Так, допомога у вигляді грошових виплат передбачена для українців, які переїхали з тимчасово окупованої території, а також територій, де продовжуються активні бойові дії. На осіб з інвалідністю та дітей виплачують по 3 тисячі гривень, на інших – по 2.
"Допомога надається на основі довідки про взяття на облік ВПО та заяви, які подають особисто в Управлінні соцзахисту, ЦНАП або через портал "Дія"", — зазначив Лубінець.
Які необхідні документи для оформлення допомоги
- заяву про надання допомоги;
- документ, що засвідчує особу заявника;
- ІПН;
- свідоцтво про народження дитини (за потреби);
- посвідчення особи з інвалідністю (за потреби);
- номер банківського рахунку (за стандартом IBAN).
Хто не має права на отримання цього виду допомоги
- особи, які переїхали з населених пунктів, які відсутні у наказі Мінреінтеграції;
- ВПО, які не отримували щомісячної адресної допомоги до 24 лютого 2022 року;
- особи, які повернулися до залишеного місця проживання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські родини можуть отримати допомогу від держави у вигляді виплати у розмірі 14 тисяч гривень. Однак у цьому випадку є важливий нюанс.