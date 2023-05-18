Українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень від держави: кому надають допомогу

Виплати розраховані на кілька категорій громадян

Деякі українці під час повномасштабної війни можуть отримувати фінансову допомогу від держави у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Проте претендувати отримання цих виплат можуть лише певні категорії людей.

Про це нагадав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, опублікувавши відповідну посаду у своєму Telegram-каналі.

Так, допомога у вигляді грошових виплат передбачена для українців, які переїхали з тимчасово окупованої території, а також територій, де продовжуються активні бойові дії. На осіб з інвалідністю та дітей виплачують по 3 тисячі гривень, на інших – по 2.

"Допомога надається на основі довідки про взяття на облік ВПО та заяви, які подають особисто в Управлінні соцзахисту, ЦНАП або через портал "Дія"", — зазначив Лубінець.

Які необхідні документи для оформлення допомоги

заяву про надання допомоги;

документ, що засвідчує особу заявника;

ІПН;

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

посвідчення особи з інвалідністю (за потреби);

номер банківського рахунку (за стандартом IBAN).

Хто не має права на отримання цього виду допомоги

особи, які переїхали з населених пунктів, які відсутні у наказі Мінреінтеграції;

ВПО, які не отримували щомісячної адресної допомоги до 24 лютого 2022 року;

особи, які повернулися до залишеного місця проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські родини можуть отримати допомогу від держави у вигляді виплати у розмірі 14 тисяч гривень. Однак у цьому випадку є важливий нюанс.