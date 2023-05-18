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Украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен от государства: кому предоставляют помощь

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Некоторым украинцам выплачивают 2 и 3 тысячи гривен Новость обновлена 18 мая 2023, 15:25
Некоторым украинцам выплачивают 2 и 3 тысячи гривен. Фото Открытые источники

Выплаты рассчитаны на несколько категорий граждан

Некоторые украинцы во время полномасштабной войны могут получать финансовую помощь от государства в размере 2 и 3 тысяч гривен. Однако претендовать на получение этих выплат могут только определенные категории людей.

Об этом напомнил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Так, помощь в виде денежных выплат предусмотрена для украинцев, которые переехали с временно оккупированной территории, а также территорий, где продолжаются активные боевые действия. На лиц с инвалидностью и детей выплачивают по 3 тысячи гривен, на других — по 2.

"Помощь предоставляется на основе справки о взятии на учет ВПЛ и заявления, которые подают лично в Управлении соцзащиты, ЦНАП или через портал "Дія"", — отметил Лубинец.

Какие нужны документы для оформления помощи

  • заявление о предоставлении помощи;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • ИНН;
  • свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
  • удостоверение личности с инвалидностью (при необходимости);
  • номер банковского счета (по стандарту IBAN).

Кто не имеет права на получение данного вида помощи

  • лица, переехавшие из населенных пунктов, отсутствующих в приказе Минреинтеграции;
  • ВПЛ, которые не получали ежемесячную адресную помощь до 24 февраля 2022 года;
  • лица, которые вернулись в покинутое место жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские семьи могут получить помощь от государства в виде выплаты в размере 14 тысяч гривен. Однако в этом случае есть важный нюанс.

Теги:
#Украина #Помощь #Социальные выплаты #Деньги #ВПЛ