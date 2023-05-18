Украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен от государства: кому предоставляют помощь

Выплаты рассчитаны на несколько категорий граждан

Некоторые украинцы во время полномасштабной войны могут получать финансовую помощь от государства в размере 2 и 3 тысяч гривен. Однако претендовать на получение этих выплат могут только определенные категории людей.

Об этом напомнил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Так, помощь в виде денежных выплат предусмотрена для украинцев, которые переехали с временно оккупированной территории, а также территорий, где продолжаются активные боевые действия. На лиц с инвалидностью и детей выплачивают по 3 тысячи гривен, на других — по 2.

"Помощь предоставляется на основе справки о взятии на учет ВПЛ и заявления, которые подают лично в Управлении соцзащиты, ЦНАП или через портал "Дія"", — отметил Лубинец.

Какие нужны документы для оформления помощи

заявление о предоставлении помощи;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

ИНН;

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

удостоверение личности с инвалидностью (при необходимости);

номер банковского счета (по стандарту IBAN).

Кто не имеет права на получение данного вида помощи

лица, переехавшие из населенных пунктов, отсутствующих в приказе Минреинтеграции;

ВПЛ, которые не получали ежемесячную адресную помощь до 24 февраля 2022 года;

лица, которые вернулись в покинутое место жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские семьи могут получить помощь от государства в виде выплаты в размере 14 тысяч гривен. Однако в этом случае есть важный нюанс.