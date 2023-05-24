20 тысяч гривен на семью: кто в Украине может рассчитывать на новый вид материальной помощи

Для регистрации на получение материальной помощи необходимо подготовить пакет определенных документов

Во время полномасштабной войны временно перемещенные лица получают различные виды помощи и теперь эта категория граждан может претендовать на еще одни выплаты. Однако касается это только тех, кто зарегистрирован и проживает на территории Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областей.

Об этом сообщают на сайте представительства международной гуманитарной организации CARE International.

Так, помощь этой категории украинцев будут предоставлять в размере 2200 гривен в течение трех месяцев. То есть, общая сумма — 6600 гривен. Если помощь получает семья из трех человек, за этот период получится практически 20 тысяч гривен суммарно.

Регистрироваться на получение выплат могут ВПЛ из Киевской, Херсонской, Донецкой, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Сумской областей. Они должны принадлежать к одной из социально незащищенных категорий. К ним относятся пожилые люди, лица с инвалидностью, неполные семьи, в которых воспитываются один или более детей, многодетные семьи и т.д.

Для регистрации необходимо подготовить пакет документов, а именно:

паспорт гражданина Украины;

ID код;

ID-карта;

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие статус (свидетельства, медицинские справки, инвалидность и т.д.);

банковские реквизиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получать ежемесячно материальную помощь в размере 6600 гривен.