Українцям хочуть роздати по 6 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші

Допомога можуть отримати не всі

З початком повномасштабної російської агресії проти України багатьом нашим громадянам надається різна допомога як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати від міжнародної організації CARE Ukraine.

Про це повідомляє видання "Фокус".

Як стало відомо, організація почала приймати заявки на нарахування грошової допомоги українцям з трьох областей. Учасникам програми виплачуватимуть по 2,2 тисячі гривень на особу протягом трьох місяців, а загальна сума виплат становитиме 6,6 тис. грн.

Хто може отримати гроші

Виплати отримуватимуть внутрішньо переміщені особи з Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, які зараз мешкають на території Одеської, Івано-Франківської чи Вінницької області.

Так, заявку на грошову підтримку можуть подавати переселенці на Одещині (з Болградської, Криничненської, Подільської, Городненської, Василівської, Куяльницької та Кубейської ОТГ), у Вінницькій (з Липовецькій, Погребищенській, Могилів-Подільській ОТГ) та Івано-Франківській (Косовській, Верховинській, Богородчанській ОТГ).

Щоб заявку підтвердили переселенці, повинні відповідати хоча б одному з критеріїв уразливості:

особи з інвалідністю (І-ІІ група);

люди віком від 60 років;

неповні сім’ї, в яких один дорослий (батько/мати) самостійно містить та піклується про дитину чи дітей;

багатодітні сім’ї, у складі яких троє та більше дітей молодше 18 років;

сім’ї з вагітними та жінками, що годують;

сім’ї, члени яких мають хронічні недуги.

Як оформити допомогу

Для реєстрації знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

довідку ВПО;

документи, що підтверджують статус (довідки про захворювання чи інвалідність, посвідчення тощо);

банківські реквізити.

Докладно про те, де і як працюють пункти реєстрації, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна категорія українців зможе отримати 2200 гривень від ООН.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень від держави.