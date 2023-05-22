Украинцам хотят раздать по 6 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги

Помощь могут получить не все

С началом полномасштабной российской агрессии против Украины многим нашим гражданам предоставляется различная помощь, как от государства, так и от международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты от международной организации CARE Ukraine.

Об этом сообщает издание "Фокус".

Как стало известно организация начала принимать заявки на начисление денежной помощи украинцам из трех областей. Участникам программы будут выплачивать по 2,2 тысячи гривен на человека в течение трех месяцев, а общая сумма выплат составит 6,6 тыс. грн.

Кто может получить деньги

Выплаты будут получать внутренне перемещенные лица из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, которые сейчас живут на территории Одесской, Ивано-Франковской или Винницкой области.

Так, заявку на денежную поддержку могут подавать переселенцы в Одесской области (из Болградской, Криничненской, Подольской, Городненской, Васильевской, Куяльницкой и Кубейской ОТГ), в Винницкой (из Липовецкой, Погребищенской, Могилев-Подольской ОТГ) и Ивано-Франковской (Косовской, Верховинской, Богородчанской ОТГ).

Чтобы заявку подтвердили переселенцы должны отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

лица с инвалидностью (I-II группа);

люди от 60 лет;

неполные семьи, в которых один взрослый (отец/мать) самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях;

многодетные семьи, в составе которых трое и более детей младше 18 лет;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, члены которых имеют хронические болезни.

Как оформить помощь

Для регистрации понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

справку ВПЛ;

документы, подтверждающие статус (справки о заболеваниях или инвалидности, удостоверения и т.д.);

банковские реквизиты.

Подробно о том, где и как работают пункты регистрации можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна категория украинцев сможет получить 2200 гривен от ООН.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен от государства.