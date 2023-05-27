Социальная помощь от государства: еще одна категория граждан может рассчитывать на выплаты

Для получения помощи придется собрать ряд документов

Граждане Украины, которые ухаживают за пожилым человеком, могут получить социальную помощь от государства, если это не является их работой.

Как говорится в постановлении №859 Кабинета министров Украины, для того, чтобы рассчитывать на эту помощь, получатель должен соответствовать двум условиям.

Во-первых, можно получать помощь только в том случае, если речь идет об ухаживании за родственником, а во-вторых проживать вместе с ним в одном доме, иметь совместный быт и взаимные права и обязанности.

Для получения выплат необходимо собрать ряд документов помимо заявления на предоставление помощи:

паспорт и идентификационный код заявителя и человека, которые нуждается в помощи;

заявления о согласии получать социальные услуги и их предоставлять на непрофессиональном основании;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справка к акту осмотра врачебно-социальной экспертной комиссией (для людей с инвалидностью);

копии решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании недееспособным (для недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);

копии решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (для опекунов или попечителей).

Сумма выплат устанавливается в индивидуальном порядке и зависит от доходов получателя.

Как сообщалось ранее, международная организация CARE Ukraine запустила новую программу помощи для беженцев в трех украинских областях.