16 тисяч гривень для українців: хто може претендувати на виплати

Оформити виплати можна не виходячи з дому

Деякі українці мають можливість отримати допомогу у вигляді виплат у розмірі 16 тисяч гривень від Червоного Хреста, прийом заявок на які було відновлено. Однак отримати цю суму можуть лише кілька категорій.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів України.

Так, у рамках спільного проекту Мінветеранів та Червоного Хреста було відкрито донабір на отримання виплати. На цьому етапі гроші перерахують ще 2100 заявникам.

Хто може отримати допомогу

Виплати передбачені для повнолітніх українців, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II групи. Відомості про них мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Особи з інвалідністю внаслідок війни можуть претендувати на отримання 16 тисяч гривень, які будуть поділені на чотири платежі. Таким чином, на місяць людині виплачуватимуть по 4 тисячі гривень.

Як подати заявку на отримання виплат

Для того, щоб подати заявку, у вас обов’язково має бути електронний підпис.

перейдіть на сайт eveteran.gov.ua;

натисніть на "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".

пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію;

перевірте ще раз свої дані (потрібно буде вказати: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адреса електронної пошти);

погодьтеся на обробку та передачу даних про себе.

Далі заяву буде направлено до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І чи II групи. Якщо заявник відповідає критеріям, до Червоного Хреста автоматично передаються його дані для подальшої виплати грошової допомоги.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явився новий вид матеріальної допомоги. Деякі сім’ї можуть отримати по 20 тисяч гривень.