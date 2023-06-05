16 тысяч гривен для украинцев: кто может претендовать на выплаты

Оформить выплаты можно не выходя из дома

Некоторые украинцы имеют возможность получить помощь в виде выплат в размере 16 тысяч гривен от Красного Креста, прием заявок на которые был возобновлен. Однако получить эту сумму могут лишь несколько категорий.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства по делам ветеранов Украины.

Так, в рамках совместного проекта Минветеранов и Красного Креста был открыт донабор на получение выплаты. На этом этапе деньги перечислят еще 2100 заявителям.

Кто может получить помощь

Выплаты предусмотрены для совершеннолетних украинцев, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Сведения о них должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Лица с инвалидностью в результате войны могут претендовать на получение 16 тысяч гривен, которые будут поделены на четыре платежа. Таким образом, в месяц человеку будут выплачивать по 4 тысячи гривен.

Как подать заявку на получение выплат

Для того чтобы подать заявку, у вас обязательно должна быть электронная подпись.

перейдите на сайт eveteran.gov.ua;

нажмите на "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

пройдите электронную идентификацию и аутентификацию;

перепроверьте свои данные (нужно будет указать: ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты);

согласитесь на обработку и передачу данных о себе.

Далее заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны – лица с инвалидностью I или II группы. Если заявитель соответствует критериям, в Красный Крест автоматически передаются его данные для последующей выплаты денежной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появился новый вид материальной помощи. Некоторые семьи могут получить по 20 тысяч гривен.