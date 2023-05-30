До 3600 гривен в месяц: кто из украинцев может ежемесячно получать выплату от государства

Выплаты предусмотрены только для одной категории граждан

Украинцы продолжают получать различные виды помощи от государства и одним из таких является выплата в размере до 3600 гривен. Она предназначена для малообеспеченных семей.

Об этом рассказали юристы Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи на своем сайте.

По их словам, получить финансовую помощь могут семьи, совокупный доход в месяц которых составляет ниже гарантированного прожиточного минимума. На сегодняшний день он составляет 2589 гривен на одного человека.

Назначение выплат проводится в органах Соцзащиты, исполнительных органах местной власти или ЦНАПах по месту проживания. Помощь может быть назначена на 6 месяцев с возможностью продления.

Какие документы нужны для получения помощи

заявление установленной формы;

декларация о доходах и имущественном положении;

паспорт;

справка о доходах;

справка о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);

справка об участии в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

На какую сумму выплат могут рассчитывать украинцы

1207 грн — для трудоспособных;

— для трудоспособных; 2093 грн — для неработающих и лиц с инвалидностью;

— для неработающих и лиц с инвалидностью; 2953 грн — для детей до 6 лет;

— для детей до 6 лет; 3682 грн — для детей до 18 лет;

— для детей до 18 лет; 3489 грн — для лиц до 23 лет (при условии обучения).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из категорий украинцев может претендовать на получение выплаты в размере 27 тысяч гривен.